İran'dan Trump'ın sözde barış planına karşı çıkma çağrısı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistin sorununa çözüm olarak sunduğu sözde "barış planı"nı şiddetle kınaya İran Meclis Başkanı Ali Laricani, İslam ülkeleri meclis başkanlarına mektup göndererek ABD’nin sözde Ortadoğu barış planına karşı durulması gerektiği çağrısı yaptı.

Filistin konusunun İslam dünyasının ilk önceliği olduğuna işaret edilen mektupta, “Onlar (Müslüman devletler) Filistin’e yönelik herhangi bir saldırıya, egemenliğinin ihlaline, başkenti Kudüs olan tarihi topraklarının süregelen işgaline aynı zamanda tüm tek taraflı ve dayatılan planlara karşı çıkacaklardır” belirtildi.

Ali Laricani’nin kaleme aldığı mektupata, “ABD Başkanı, Birleşmiş Milletler de dahil olmak üzere uluslararası kuruluşlara başvurmadan ve Filistinli taraflarla danışmadan sadece kendi çıkarları ve partisi ile Siyonistlerin lehine işgal edilen İslam ümmetinin topraklarını zorbalıkla resmileştirmeye çalışıyor” ifadelerine yer verildi.

Söz konusu mektupta, Filistin krizinin tek çözüm yolunun Filistin topraklarının asıl vatandaşları arasında referandum yapılması olduğuna vurgu yapıldı.

ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında tek taraflı Ortadoğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Sözde barış planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini ifade eden Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.