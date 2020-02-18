İran Suriye ve Lübnan'la ekonomik işbirliğini geliştirmek istiyor

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Ali Laricani, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Şam ve Beyrut’tan yurda döndü.

Tahran’da Lübnan ve Suriye’a yaptığı ziyareti değerlendiren Laricani, Lübnanlı ve Suriyeli yetkililerle görüşmelerde İran ile bu iki ülke arasındaki başta ekonomik işbirliği olmak üzere parlamento münasebetlerinin değerlendirildiğini belirterek, “İran'daki mevcut kapasiteler göz önünde bulundurularak ticari, tarımsal ve sanayi alanlarda işbirliği olasılığı konuşuldu. Görüşmelerde Suriye'ye yatırım yapmaya ilgi gösterildi" dedi.

Laricani, Suriye’nin bir çok kısmının güvenlik açısından iyi durumda olduğuna dikkati çekerek, “Güvenli koşullar Suriye’de yatırım yapmayı mümkün kılıyor. İranlı iş adamları ve sanayicilerin rahat bir şekilde yatırım yapması için çeşitli modeller sunuldu. Bu konuyun takip edilmesi için önümüzdeki ayda bir komite kurulacak” ifadelerinde bulundu.

Laricani, Şam’daki temaslarda terörle mücadele konusunun da ele alındığını belirterek, “İran ve Suriye terörle mücadelede yakın işbirliği içindeler ve Allah’tan ortak çalışmaları sonucunda bölgede terörizme ciddi bir darbe vuruldu” açıklamasını yaptı.

“İran İslam Cumhuriyeti, terörizmle mücadele alanında iyi tasarlanmış bir planla bölge ülkelerine mücadele konusunda yardımcı oldu” diyen Laricani, Suriye'deki tüm yetkililerin İran'ın terörizmle mücadeledeki önemli rolüne vurgu yaptıklarını söyledi.

Lübnan’daki temaslarına değinen Ali Laricani, Beyrut’ta bazı Filistinli gruplarla da bir araya geldiğini aktardı.