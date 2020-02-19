Avrupa Konseyi Türkiye insan hakları raporunu açıkladı

Avrupa Konseyi İnsan Hakları temsilcisi Dunja Mijatovic, Gezi Parkı davasında diğer 8 sanıkla birlikte hakkında beraat ve tahliye kararı verilen aktivist Osman Kavala'nın yeniden gözaltına alınmasının, Türk yargısındaki "derin" sorunları somut bir şekilde ortaya koyduğunu ifade etti. Mijatovic, Kavala'ya yönelik suçlamaların "inandırıcı" olmadığını söyledi.

Mijatovic, yapılan yazılı açıklamada "başından bu yana insan hakları ihalleri içeren" Osman Kavala davasının Ahmet Altan, Selahattin Demirtaş ve Taner Kılıç davaları ile benzerlikler gösterdiğini söyledi.

Türk hükümetinin sorumluluklarını üstlenmesini talep eden Mijatovic, "Tahliye kararı beni mutlu etmişti ancak bu uzun sürmedi. Osman Kavala 28 aydır insan hakları ihalleri ile karşı karşıya bulunuyor." dedi.

Mijatovic'in Temmuz 2019'da Türkiye'de yaptığı gözlemler ve incelemeler rapor şeklinde bugün yayımlandı.

Mijatovic raporda, olağanüstü hal ilan edildikten sonra yargı bağımsızlığı ve insan hakları konusunda ciddi sorunların ortaya çıktığını belirtiyor. Terör konusuyla bağlantılı davalarda büyük hak ihlalleri yaşandığına işaret ediyor. Raporda en temel hakların ihlal edilmesi ile birlikte Türkiye'de hukuk devletinin büyük risk altında olduğunun altı çiziliyor. Bazı tutukluların 'avukat hakkının ellerinden alınması' ve 'keyfi uygulamaların yapılmasının' kabul edilemez olduğu belirtiliyor.

Demokratik bir toplum için sivil toplum örgütlerinin önemine vurgu yapılıyor.

Raporda, insan hakları savunucularını susturmak için had safhaya ulaşan tutuklamaların şu anda Türkiye'de yaşanan en büyük sorun olduğu belirtiliyor. Mijatovic Türk makamlarının bu sorunun var olduğunu kabul etmesi ve bu duruma çare araması gerektiğini belirtiliyor.

Kaynak:Euronews