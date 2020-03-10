İran: ABD'nin insanlık dışı yaptırmları acilen kaldırılmalı

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Ali Laricani, ABD'nin İran karşıtı yaptırmlarına ilişkin Parlamentolar Arası Birlik (PAB) ve dünyadaki farklı ülkelerin meclis başkanlarına birer mektup gönderdi.

ABD'nin İran halkını hedef alan yaptırımlardan duyduğu üzüntüyü dile getiren Laricani’nin kaleme aldığı mektupta, “ABD’nin ilaç, tıbbi ve laboratuvar malzemeleri konusundaki yaptırımları koronavirüs salgınını önlemede engel oluşturuyor” denildi.

Mektupta, uluslararası toplumun ABD'nin İran halkına yönelik tıbbi yaptırımları da dahil olmak üzere tüm yaptırımların derhal kaldırılması konusunda aynı tutum izlemesi istendi.

Tüm dünyanın koronavirüs salgını tehidiyle karşı karşıya olduğuna işaeret edilen mektupta, “Bu kritik durumda, koronavirüsü ortadan kaldırmak için büyük mücadele sergileyen İran İslam Cumhuriyeti ABD tarafından sistematik olarak doğrudan ve dolaylı insanlık dışı yaptırımlara maruz kalmıştır” ifadesine yer verildi.

ABD'nin bu tür yaklaşımının BM Şartı ve Dünya Sağlık Örgütü tüzüğüne aykırı olduğuna vurgu yapıldığı mektupta , “ABD yaptırımları, İran'ın virüsten etkilenen insanlara yardım etmekle birlikte koronavirüsün yayılmasını kontrol altına almak için gösterdiği yoğun çabalarını ciddi bir şekilde engellemekte, aynı zamanda tüm ulusal, bölgesel ve kürsel çabaları olumsuz etkilemektedir” belirtildi.

Ali Laricani gönderdiği mektupta, tüm dünyanın koronavirüs krizinde ABD'nin insanlık dışı yaptırımlarının kaldırılmasına müdahale etmesini istedi.