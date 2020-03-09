İran Meclisi koronavirüs için olağanüstü toplanıyor

İran Meclisi Sağlık Komisyonu Başkanı Muhammed Hüseyin Kurbani, bugün mecliste yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbirlerle ilgili olağanüstü bir toplantı düzenleneceğini bildirdi.
Kurbani toplantının İran İslami Şura Meclisi Başkanı Ali Laricani, Sağlık Bakanı Sait Nemeki ve çok sayıda milletvekilinin katılımıyla düzenleneceğini söyledi.
Kurbani ilaveten toplantıda koronavirüs salgınına karşı ele alınacak önlemlerle stratejilerin tartışılacağını belirtti.
İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, dün Tahran'da düzenlediği günlük basın toplantısında, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 194'e yükseldiğini bildirmişti.
yorumunuz