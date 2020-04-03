Rusya ile Suriye'den İran Meclis Başkanı'na “geçmiş olsun” mesajı

Rusya ile Suriye Meclis Başkanı'nın koronavirüse yakalanan İran İslami Şura Meclisi Başkanı Ali Laricani için "geçmiş olsun" mesajı yollayarak bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ettiğini belirtti.

İran-Pakistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı'nın da Laricani için "geçmiş olsun" mesajı gönderdiği kaydedildi.

Meclis Başkanı Ali Laricani’nin yeni tip Koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkmıştı. İran Meclisi Halkla İlişkiler Ofisi, tarafından dün yapılan açıklamada Meclis Başkanı Ali Laricani’nin Koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyurulurken, Laricani’nin karantina altına alındığı açıklanmıştı.

İran’da toplam koronavirüs vakası 50 bin 468’e, hayatını kaybedenler ise 3 bin 160’a ulaştı.