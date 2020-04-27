İran yapımı "Akam" Rusya'da sinemaseverlerle buluşacak

İranlı sinemacı Hüseyin Mirzamuhammedi'nin yönetmenliğini yaptığı 'Akam' adlı kısa film, bu sene 3'üncüsü Rusya'da düzenlenecek olan Uluslararası Moscow Film Festivali'nde sinemaseverlerle buluşacak.

Bu kısa film, Kürdistan'ın sınır köylerinin birinde yaşayan Akam'ın hikayesini anlatıyor.

'Akam' kısa filminin özeti şöyle:

"Akam'ın kız kardeşinin düğün günüdür. Babasının düğün hazırlıkları için onun yardımına ihtiyacı var. Bu nedenle onu bir iş için köy dışna gönderir. Ancak köye döndüğünde bir kişi hariç herkesi ölü buluyor..."

Uluslararası Moscow Film Festivali 27 Mayıs'ta düzenlenecek.