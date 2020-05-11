  1. Kültür
11 May 2020 11:47

İranlı büyük şair Firdevsi Türk şiirseverlere tanıtılacak

İranlı büyük şair Firdevsi Türk şiirseverlere tanıtılacak

İran klasik edebiyatının en büyük şairi olan Firdevsi'yi anma günü dolayısıyla internet üzerinden bir program gerçekleşecek.

Divan edebiyatını derinden etkilemiş büyük bir İranlı şairi olan Firdevsi'yi anma günü dolayısıyla internet üzerinden bir proğram gerçekleşecek.

İran İslam Cumhuriyeti Kültür Ataşeliği ve İstanbul Farsça Eğitim Merkezi tarafından Türkçe olarak gerçekleşecek olan bu programda Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı ve  Firdevsi'nin Şahname eserini Türkçe’ye kazandıran Prof. Dr. Nimet Yıldırım, bu şairin hayatı ve şiileriyle ilgili Saadi vakfı Uluslararası Kordinatörü Türkçe Masası Uzmanı Dr. Zeynep Koshki ile bir söyleyşi gerçekleştirecek.

Bu proramı yarın Salı günü Türkiye saatiyle 12:00'da @SaadiFoundation instagram adresinden canlı olarak izleyebilirsiniz. 

News Code 1886392
Azar MAHDAVAN

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