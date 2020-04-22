İran yapımı belgesel filmi İsviçre'deki festivale katılacak

İranlı sinemacı Mohsen Eslamzadeh'nin yönetmenliğini yaptığı "Savaş Bayrakları Arasında Yaşam" adlı belgesel, İsviçre'de düzenlenen Uluslararası Vision Du Reel Film Festivali'nin Media Library bölümüne katılım hakkı kazandı.

Daha önce Tahran’nın ev sahipliğinde düzenlenen 13. Sinema Hakikat ve Fecr film festivallerine katılan belgeselin özeti şöyle:

"Afganistan'ın kuzeybatısındaki Kürk Moğul köyü normal bir görünüme sahiptir; basit oyunlar yapan çocuklar, küçük bir sürüye sahip bir çoban ve ürünlerini hasat eden bir çiftçi. Ancak köy halkı Taliban ile ABD arasındaki savaşın ortasında yaşamak zorundalar. Daha da kötüsü köyün yakınlarında terör örgütü IŞİD'in bulunmasına dair söylentiler var."

Uluslararası Vision Du Reel Film Festivali yeni tip koronavirüs salgının yayılması nedeneyile internet üzerinden canlı olarak yapılmaktadır.