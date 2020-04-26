İran yapımı "Simin" İtalya'ya gidiyor

İranlı sinemacı Murtaza Ateş Zemzem'in yapıp yönettiği "Simin" adlı film, bu sene 17'incisi İtalya'da düzenlenecek olan Uluslararası Salento Film Festivali'ne katılım vizesi aldı.

"Simin" İran'ın İsfahan eyaletindeki Zayandeh Rud nehrinin kuruma sebeblerini, bunun insanlar ve özellikle çiftçilerin yaşamları üzerindeki etkilerini anlatıyor.

Filmin hikayesi 2014'de düzenlenen 16. İran Belgesel Film Festivali'nde en iyi film ödülünü alan ve Zayandeh Rud nehrinin kuruma sürecini konu edinen "Öldürülen Irmak" adlı belgeselden ilham alınmıştır.

Daha önce Hindistan'da düzenlenen Uluslararası Jagran film festivali'ne katılan "Simin" geçtiğimiz sene de Rusya'nın İrkutsk kentinde düzenlenen İnsan ve Çevre Fetivali'ne katılarak Jüri Özel Ödülü'ne layık görülmüştü.

Uluslararası Salento Film Festivali 1-6 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek.