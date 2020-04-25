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25 Nis 2020 12:06

İran yapımı kısa film İtalya'da gösterilecek

İran yapımı kısa film İtalya'da gösterilecek

İranlı sinemacı Said Zamaniyan’ın yazıp yönettiği “Keçi Şenliği” adlı kısa film, İtalya'da düzenlenecek olan Uluslararası River Film Festivali'nde gösterilecek.

İranlı sinemacı Said Zamaniyan’ın yazıp yönettiği “Keçi Şenliği” adlı kısa film, bu sene 14'üncüsü İtalya'da düzenlenecek olan  Uluslararası River Film Festivali'nde sinemaseverlerle buluşacak.

Festivale katılan tüm filmler Padova Nehri üzerinde yüzen bir teknede beyaz perdeye yansıyacak.

Çocukları konu alan kısa filmin oyuncu kadrosunda Tumac Daneş Behzadi, Sepide Destine ve Yazdan Kokabi Saba yer alıyor.

Uluslararası River Film Festivali 16-30 Haziran 2020 tarihleri arasında İtalya'nın Padova kentinde düzenlenecek.

News Code 1886025

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