İranlı "Lover" ABD'de yarışacak

İranlı sinemacı Muhammed Surayya'nın yönetmenliğini yaptığı "Lover" adlı kısa film, bu sene 7'ncisi ABD'de düzenlenecek olan Uluslararası mammoth Lakes film Festivali'ne katılım hakkı kazandı.

Daha önce Tahran'da düzenlenen 36. Uluslararası Kısa Film Festivali'nde en iyi Görüntü yönetmenliği adayı olarak seçilen "Lover" kısa filmin özeti şöyle:

"Bir çevre koruyucusu bir kurdu öldürebilir mi? Evet sadece aşık olması kerekiyor..."

Uluslararası mammoth Lakes film Festivali ABD'nin Kaliforniya eyaletinde düzenlenecek.