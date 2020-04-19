ABD'de İran yapımı filme büyük ödül

Yönetmenliğini Puya Eştehardi ve yapımcılığını Muhammed Seccaiyan'ın üstlendiği "Zamansız" adlı film, bu sene 24'üncüsü ABD'de düzenlenen Uluslararası Kansas City Film Festivali'nde en iyi film seçilerek, ödül kazandı.

Bu film ayrıca bu sene 68'incisi ABD'de düzenlenen ve ABD'nin en eski film festivallerinden olan Uluslararası Columbus Film Festivali'nde gösterilmektedir.

"Zamansız" sigara içtiği için kız kardeşinin düğün gününde izni iptal edilen Beluç bir askerin hikayesini anlatıyor.