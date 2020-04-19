  1. Kültür
19 Nis 2020 15:23

ABD'de İran yapımı filme büyük ödül

ABD'de İran yapımı filme büyük ödül

İranlı sinemacı Puya Eştehardi'nin yönettiği "Zamansız" adlı film ABD'de düzenlenen Uluslararası Kansas City Film Festivali'nde en iyi film ödülüne layık görüldü.

Yönetmenliğini Puya Eştehardi ve yapımcılığını Muhammed Seccaiyan'ın üstlendiği "Zamansız" adlı film, bu sene 24'üncüsü ABD'de düzenlenen Uluslararası Kansas City Film Festivali'nde en iyi film seçilerek, ödül kazandı.

Bu film ayrıca bu sene 68'incisi ABD'de düzenlenen ve ABD'nin en eski film festivallerinden olan Uluslararası Columbus Film Festivali'nde gösterilmektedir.

"Zamansız" sigara içtiği için kız kardeşinin düğün gününde izni iptal edilen Beluç bir askerin hikayesini anlatıyor.

News Code 1885881

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