İdlib’de tehlikeli gerginlik dalgasının aşılmasını sağlandı

Rus basınına konuşan Rusya'nın Şam Büyükelçisi Aleksandr Yefimov, 5 Mart'ta Moskova’da varılan Rus-Türk mutabakatının İdlib’deki gerginlik dalgasının aşılmasını sağladığını, ancak bölgedeki durumun ciddiyetini koruduğunu, terör yanlılarının provokasyonlara devam ettiğini ifade etti.

Yefimov, "Teröristlerin aktivitesi ile koronavirüsün yayılması arasında herhangi bir şekilde bağ kurulabileceğini düşünmüyorum. Dikkatler İdlib sorunundan başka bir yere kaymadı, zira yasadışı silahlı örgütlerin saldırıları ve provokasyonları devam ediyor" diye konuştu.

'İdlib sorunu eskisi gibi çözüm gerektiriyor'

5 Mart tarihinde Moskova’da Rus ve Türk liderlerin arasında varılan mutabakatın Büyük İdlib'de tehlikeli gerginlik dalgasının aşılmasını sağlandığını vurgulayan Yefimov, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ancak teröristler (mutabakatın) uygulanmasını baltalamak, ardından da kendilerini ‘kanlı rejimin kurbanları’ olarak göstermek için ellerinden geleni yapıyor. Bu nedenle İdlib sorunu hala gözümüzün önünde ve eskisi gibi çözüm gerektiriyor."

Kovid-19 pandemisinin Rusya ve Türkiye’nin Suriye konusundaki işbirliğini etkilemediğini, tarafların ‘her zaman anlaşmaya varmak için imkan bulduklarını’ ifade etti.

Kaynak: Sputnik