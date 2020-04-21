İran-Türkiye-Rusya dışişleri bakanları yarın Suriye'yi konuşacak

Rus basınına göre, 3 garantör ülke İran, Türkiye ve Rusya'nın dışişleri bakanları yarın Çarşamba günü Astana süreci kapsamında video konferans yöntemiyle toplanacak.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif dün Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile yaptığı görüşme sırasında üç grantör ülkenin Suriye Anayasa Komitesi ile İdlib gündemiyle toplanacağını bildirmişti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Musevi, dün düzenlediği basın toplantısında, Suriye krizine en iyi çözüm olan Astana sürecinin halen gündemde olduğunu belirterek, "Tahran’da yapılması beklenen Suriye konulu zirve salgın nedeniyle ertelendi. Ancak bu, konuyla ilgli istişare ve koordinasyon çalışmalarının aksadığı anlamına gelmiyor” demişti.

Suriye krizine çözüm için yapılan Astana görüşmelerinin 14'üncüsü 11 Aralık 2019’da Nur Sultan'da yapılmıştı.

İran, Rusya ve Türkiye arasındaki Astana formatlı görüşmeler, 2017'nin ocak ayından bu yana yapılıyor.