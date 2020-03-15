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15 Mar 2020 14:27

Rus askerler İdlib'de ortak devriye alanında

Rus askerler İdlib'de ortak devriye alanında

Rus askeri polis birliği, İdlib'de Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile M4 karayolunda ortak devriyenin yapılacağı alana ulaştığı bildirildi.

Rus askeri polis birliği İdlib'de Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile M4 karayolunda ortak devriyenin yapılacağı alana ulaştı. Rus ve Türk askerlerin Serakib kentinin batı banliyösünde buluşması planlanıyor.

Devriye, Serakib'in 2 kilometre batısındaki Trumba yerleşiminden başlayarak M-4 karayolunda devam edecek. Otoyol üzerindeki ilerlemenin sağlanması için kuzeyde ve güneyde 6’şar kilometre genişliğinde güvenlik koridoru oluşturuldu.

Rus ve Türk askerlerin yapacağı ortak devriye sayesinde Suriye için önemli olan (Lazkiye-Halep) M4 karayolunda sivillerin güvenli bir şekilde hareket etmesi sağlanacak, aynı zamanda bölgede silahlı çatışmaların yeniden başlamasını önleme garantisi haline gelecek.

Ortak devriye, 5 Mart 2020'de Moskova'da Rusya ve Türkiye liderlerinin görüşmesi ile varılan mutabakat çerçevesinde gerçekleştirilecek.

kaynak: Sputnik

News Code 1885224

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