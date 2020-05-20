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20 May 2020 13:21

MSB:

İdlib'de 12'inci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi

İdlib'de 12'inci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı İdlib'deki M 4 kara yolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 12'inci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesinin icra edildiğini açıkladı.

AA'nın haberine göre, Türkiye Milli Savunma Bakanlığı İdlib'deki M 4 kara yolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 12'inci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesinin icra edildiği bildirildi.

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından"İdlib'de Rus askeri güçleri ile devriye atıldığını duyuran MSB'den yapılan açıklamada, "TR-RF Mutabakatı çerçevesinde; İdlib'deki M4 Karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 12'nci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi." mesajı paylaşıldı.

News Code 1886610
Azar MAHDAVAN

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