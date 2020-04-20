Dışişleri Bakanı Zarif, Beşar Esad ile bir araya geldi

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, bugün Şam'a gerçekleştirdiği ziyaret çerçevesinde Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüştü.

Bakan Zarif'in Şam temasları kapsamında Suriyeli mevkidaşı Velid Muallim ile de bir araya geldiği öğrenildi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, bugün yaptığı açıklamada, Bakan Zarif'in Şam ziyareti kapsamında Suriye Devlet Başkanı Esad ve Dışişleri Bakanı Velid Muallim ile bir araya gelerek, ikili ilişkileirn yanı sıra bölge ile Suriye'deki son gelişmeleri ve Şam'ın terörle mücadelesini görüşeceğini duyurdu.

Şam temaslarında İdlib'deki son durumun da masaya yatırılacağı belirtiliyor.