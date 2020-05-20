Ruhani: Filistin bir gün özgürlüğüne kavuşacak

Bugün sabah saatlerinde gerçekleşen bakanlar kurulunda konuşan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Cuma gününde yapılacak Dünya Kudüs Günü etkinliğine dair açıklamalarda bulundu.

Ruhani, "Bu yılki Dünya Kudüs Günü etkinliği Cuma namazının eda edildiği ve düşük riskli bölgeler olarak belirlenen beyaz bölgelerde yapılacak. Bu bölgelerdeki vatandaşlar masum Filistin halkının sesini dünyaya duyuracak. Beyaz olmayan bölgelerde de etkinlikler internet üzerinden gerçekleşecek ve etkinliğin ana hedefini unutmayacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Ruhani, "Kudüs'ün unutulmaması ve Filistin'in bir gün özgürlüğüne kavuşması Dünya Kudüs Günü’nün ana felsefesidir. Biz de yapılan zulmü kabul etmeyeceğiz” ifadesini kullandı.

Zalimle mücadele cephesinde mazlum tarafı destekleyeceğini anlatan Ruhani, şözlerine şöyle devam etti:

"İran İslam Cumhuriyeti'nin temel direklerinden biri, zalimlere karşı durmak ve mağdurları desteklemektir. 70 yıldan fazla bir süredir Filistinliler evlerinden edilerek toprakları gasp edildi ve onlara her gün zulüm yapılıyor. Amerika Birleşik Devletleri liderliğindeki küresel istikabar, zulmü ve Siyonistleri ve ırkçılığı destekliyo. Ama en nihayetinde Hak-Batıl savaşından hakkın muzaffer çıkazağına inanıyoruz."

Bunlara ilave olarak Ruhani, "Her gün Müslümanlara karşı küresel istikbar tarafından yeni bir komplo oluşturulmasına rağmen, Müslümanların direnişi devam edecek. Bu yol er yada geç nihai zaferle sonuçlanacaktır" açıklamalarında bulundu.

İran'da Dünya Kudüs Günü’nün anılacağını anlatan Cumhurbaşkanı Ruhani, "Kudüs'ün işgal altında kalmayacağına inanıyoruz ve zulme katlanamayız” diye konuştu.