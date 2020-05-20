Kazakistan ile mal değişimi sistemi kurmaya hazırız

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani Kazakistanlı mevkidaşı Kasım Cömert Tokayev ile telefonda görüştü.

Taraflar görüşmede iki komşu ülke olarak İran ve Kazakistan arasındaki ilişkilerin iyi durumda olduğunu belirterek, bu ilişkilerin daha da geliştirilmesi için ellerinden geleni yapacaklarını bildirdiler.

İki ülkenin koronavirüsle mücadele konusunda deneyim paylaşımının önemine değinilen görüşmede, İran ve kazakistan sağlık bakanlıklarının salgınla mücadele daha fazla işbirliği yapacağı belirtildi.

İran ve Kazakistan cumhurbaşkanları ABD'nin yaptırımlarının özellikle salgının yayılması döneminde halkın yaşamı üzerindeki etkilerine atıfta bulunarak bu yaptırımların mevcut durumda kaldırılması gerektiğini vurguladılar.

Ruhani ve Tokayev iki ülkenin kara ve demiryolu alanındaki işbirliğinden memnuniyet duyduklarını belirterek, Hazar Denizi üzerinden ticaretlerini artırmaya hazır olduklarını söylediler.

Demiryolu ve karayolu transit engellerinin kaldırılması, iki ülke arasında bankacılık işbirliği ve ticari vize verilmesinin önemine dikkati çeken Ruhani, "Mal değişimi sistemi iki ülke arasındaki ticaret sürecini güçlendirebilir ve İran iki ülke arasında bu mekanizmayı kurmaya hazırdır" dedi.