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21 May 2020 15:15

Ruhani: Bizi ne Amerikan virüsü ne de koronavirüs bizi durdurabilir

Ruhani: Bizi ne Amerikan virüsü ne de koronavirüs bizi durdurabilir

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "Amerikan virüsü (yaptırım) ve koronavirüsün etkisiz olduğunu söyleyemeyiz ancak bu virüslerin hiçbiri bizi durduramaz ve üretime devam edeceğiz" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bugün sabah saatlerinde Sistan ve Beluçistan eyaletinin ulusal projelerinin açılış törenine katıldı.

Video konferan yöntemiyle törene katılan Cumhurbaşkanı Ruhani, yaptığı konuşmada, "Yaptırımlar ve daha önce benzeri görülmemiş baskılar milletimiz etkileyemez ve ABD İran milletini dize getiremez" dedi.

"Koronavirüs ve benzeri sorunlar üretimimizi etkileyemez" ifadesini kullanan Ruhani, Amerikan virüsü (yaptırım) ve koronavirüsün etkilerine rağmen üretime devam edeceklerini söyledi.

Sözlerinin diğer bölümünde 'Dünya Kudüs Günü'ne değinen Ruhani, İran'ın her zaman Filistin halkını destekleyeceğini vurguladı.

News Code 1886631

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