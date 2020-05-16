Ruhani: Ramazan Bayramı namazı ülke genelinde eda edilecek

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, başkent Tahran'da düzenlenen ve kendisinin başkanlık ettiği Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu toplantısında ülkedeki salgınla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Ruhani, "Toplumda kaygı ile umutsuzluğun hakim olmasına izin vermemeliyiz. Aynı zamanda vatandaşların bu virüsün tüm tehlikesinden kurtulduğumuzu hissetmelerini sağlamamalıyız" dedi.

"Virüs yaz ve sonbahar sezonunda mutasyona uğrasa bile ülkenin koronavirüs (Kovid-19) salgınında zirve noktasını geçtiğini bilmeliyiz" ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Ruhani, salgın döneminin bitmediğini, ancak durumun dünden daha iyi seviyede olduğunu kaydetti.

Ruhani, bayram namazının kılınıp kılınmayacağına ilişkin, "Ülkedeki tüm camilerde sağlık protokolleri şartlarına uyulması kaydıyla bayramı namazı eda edilebilir" açıklamasını yaptı.

Bu seneki Dünya Kudüs Günü etkinliklerine dair Ruhani, "Az riskli beyaz bölgelerde Kudüs Günü Yürüyüşü sağlık protokollerine uygun olarak düzenlenecek, ancak Tahran kentinde Devrim Muhafızları Ordusunun sorumluluğu altında sembolik bir arabalar konvoyu yapılacaktır" diye konuştu.