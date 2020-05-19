İran Şehit Kasım Süleymani'nin onuruna ödül verecek

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Kültür Devrimi Yüksek Kurulu'nun 827. oturumunda onaylanan "Dünya General Süleymani Ödülü" düzenlemelerinin uygulanması için talimat verdi.

Bu ödül küresel istikabara karşı mücadeledeki direniş ve fedakarlık kavramı, insani ve İslami değerleri teşvik etmek ve korumak ve aynı zamanda Şehit Korgeneral Kasım Süleymani’nin yıllarca "Hak-Batıl" cephesindeki mücadelelerini ve fedakarlıklarını onurlandırmak ve korumak için verilecektir.

İki yılda yapılacak ödül töreni, "General Süleymani Büyük Ödülü" ve "General Süleymani Ödülü" unvanları ile kişilerin gösterdiği fedakarlığın coğrafi kapsamı ve etkinliği ile orantılı olarak iki düzeyde dağıtılacaktır.

3 Ocak'ta ABD'nin Bağdat'ta düzenlediği terör saldırısında Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis ile İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Korgeneral Kasım Süleymani şehit düşmüştü.