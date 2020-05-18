Ruhani: Irak'taki siyasi istikrar bölge için çok önemli

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bugün öğlen saatlerinde Iraklı mevkidaşı Berhem Salih ile telefonda görüştü.

Irak’ta Başbakan Kazımi kabinesinin kurulmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Ruhani, Irak'taki siyasi istikrarın bölge için çok önemli olduğunu belirterek, bu sürecin Bağdat’ın bölgedeki kilit rolünü yeniden kazanabilmesi yönünde zemin hazırladığını kaydetti.

"Bugün, bölgedeki ülkeler petrolde fiyat düşüşü, koronavirüs salgını, güvenlik sorunları ve en önemlisi ABD'nin ülkelerin iç işlerine müdahalesi gibi birçok sorunla karşı karşıyadır” diye Ruhani, devletler arasındaki yakın ilişkilerin sorunların giderilmesinde yararlı olabileceğine inandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Ruhani, İran’ın izlediği dış politika çerçevesinde Irak’la tüm ilişkilerini geliştirmek istediğini ifade ederek, şu açıklamadarda bulundu:

"Geçmişte olduğu gibi, İran İslam Cumhuriyeti Irak hükümeti ve halkının yanında yer alacağız. Bununla birlikte ülkenin ulusal egemenliğinin korunması ve dış müdahalenin son bulmasını istiyoruz"

Ruhani, İran ve Irak arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin önemine değinerek, sağlık protokollerine yumak şartıyla sınır kapılarının ticari geçişlere açılması gerektiğini kaydetti.

Irak Cumhurbaşkanı da bu görüşmede, uluslararası güçlerin müdahalelerini eleştirerek, "Orta Doğu bölgesi yeni krizlere katlanamaz. Dolayısıyla yabancıların müdahalesi bir an önce son bulmalı" diye konuştu.