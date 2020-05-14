Ruhani'den "Bayram Namazı" açıklaması

Ruhani, bugün katıldığı Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu’nun özel komitleri toplantısında halkın sağlık protokollerine iyi bir şekilde bağlı kaldığını belirterek, bu konuda işbirliği yapan vatandaşlar ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Ruhani, günümüzde dünyanın gelişmiş ülkelerinde koronavisle mücadele konusunda bazı ihtilaflar olduğuna dikkati çekerek, askine İranlıların bu hususta birlilk oldukları için herhangi bir kutuplaşma yaşanmadığını ifade etti.

Ruhani, “Bayram Namazı’nın kılınmasının büyük önem taşıdığını için bu konuda ilgili makamlarla istişarelerimiz oldu. Beyaz ve sarı şehirlerde Bayram Namazı’nın kılınması konusunda bütün fikirler ve önlemler Cumartesi günü düzenlenecek Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu toplantısında ele alınacaktır” diye konuştu.