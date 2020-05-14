  1. İran
14 May 2020 19:54

Ruhani'den "Bayram Namazı" açıklaması

Ruhani'den "Bayram Namazı" açıklaması

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "İran’ın bazı kentlerinde Ramazan Bayramı namazının kılınması konusundaki bütün fikirler ve önlemler Cumartesi günü değerlendirilecek" dedi.

Ruhani, bugün katıldığı Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu’nun özel komitleri toplantısında halkın sağlık protokollerine iyi bir şekilde bağlı kaldığını belirterek, bu konuda işbirliği yapan vatandaşlar ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Ruhani, günümüzde dünyanın gelişmiş ülkelerinde koronavisle mücadele konusunda bazı ihtilaflar olduğuna dikkati çekerek, askine İranlıların bu hususta birlilk oldukları için herhangi bir kutuplaşma yaşanmadığını ifade etti.

Ruhani, “Bayram Namazı’nın kılınmasının büyük önem taşıdığını için bu konuda ilgili makamlarla istişarelerimiz oldu. Beyaz ve sarı şehirlerde Bayram Namazı’nın kılınması konusunda bütün fikirler ve önlemler Cumartesi günü düzenlenecek Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu toplantısında ele alınacaktır” diye konuştu.

News Code 1886480

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