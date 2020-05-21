İslami Kültür ve İletişim Kurumu'ndan "Dünya Kudüs Günü" bildirisi

İran İslam Cumhuriyeti İslami Kültür ve İletişim Kurumu, 'Dünya Kudüs Günü' münasebetiyle yayılnadığı bir bildiride, Filistin halkının kurtuluş mücadelelerine değinerek İran'ın onurlu halkını ve tüm Müslüman ve özgürlüğü seven uluslarını bu sene Dünya Kudüs Günü mesajını yeni ve farklı yöntemler kullanarak uluslararası camiaya iletmeye çağırdı.

İran İslam Cumhuriyeti İslami Kültür ve İletişim Kurumu tarafından yayınlanan bildiride şu ifadelere yer verildi:

"Rahmetli İmam Humeyni'nin bize bıraktığı değerli mirası 'Dünya Kudüs Günü', onun düşmanı ne denli tandığının bir göstergesidir.

İran halkı 40 yıldır, İmam Humeyni'nin mirasına ve Ramazan'ın son Cuma günü 'Dünya Kudüs Günü'ne olan bağlılıklarını gösterdiler ve bu yıl da gösterecekler.

Geçen yıl, 'Dünya Kudüs Günü' yürüyüşleri gaspçı İsrail'e karşı dünyanın birçok yerinde gereçkleşti, bu yıl ise Corona salgını nedeniyle 'Dünya Kudüs Günü' mesajı farklı bir şekilde ve yeni yollarla dünyaya ulaşılacaktır.

Kuşkusuz, Dünya Kudüs Günü'nün İslam dünyası, bölge ülkeleri ve dünyanın mağdurları için değerli sonuçları olacaktır. Bu sonuçlardan biri de İslam ülkelerinin birliğidir.

Bölgedeki tüm gelişmeler ve olaylar Filistin'in hala İslam dünyasının en önemli sorunun olduğunu vurgululamaktadır. Bu gerçeğe dayanarak, İran İslam Cumhuriyeti Lideri Ayetullah Hamanei, Siyonist Rejimin hala ana sorun olduğunu belirterek, Müslümanları bu düşmandan ve kaygılarından sapmalarına karşı uyarmaktadır.

Bugün dünyanın sağlık konusunda "Corona" olduğu gibi, dünya halkının manevi meselesi de "Filistin" özgürlüğüdür.

İran İslam Cumhuriyeti İslami Kültür ve İletişim Kurumu, İslam Devriminin kurucusu merhum İmam Humeyni, şehitler özellikle Şehit Kasım Süleymani’yi minnetle anıyor ve Kutsal Kudüs'ün kurtuluşuna kadar işgalcı rejime karşı mücadelenin İran halkının ilkesi olduğunu vurguluyor."