Cumhurbaşkanı Ruhani: Umarım ABD o hatayı yapmaz

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bugün Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefonda görüştü. Tahran-Doha ilişkilerinin ele alındığı görüşmede Ruhani, İran’ın karşılıklı ilişkilere stratejik ve uzun vadeli baktığını söyledi.

Ekonomik ve ticari ilişkilerin daha da geliştirilmesi gerektiğini belirten Ruhani, “Koronavirüs salgınına rağmen, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler sağlık protokolleri çerçevesinde yeniden başlatılmalı” ifadesini kullandı.

Ruhani,Katar'ın ev sahipliği yapılacak 2020 Dünya Kupası’ına işaret ederek, İran’ın bu konuda Katar’a yardım etmeye hazır olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Ruhani, ABD'nin İran'ın Venezuela'ya yaptığı akaryakıt sevkiyatına müdahale etmesini sert bir dille eleştirerek, "Karayipler'de veya dünyanın herhangi bir noktasında ABD’liler petrol tankerlerimize sorun çıkarırsa karşılık verilecektir" dedi.

İran’ın çatışmayı başlatan taraf olmayacağına dikkati çeken Ruhani, “Ulusal egemenlik ve toprak bütünlülük ve ulusal çıkarlarımızı korumak meşru hakkımızdır. Amerikalıların hata yapmamalarını umuyoruz” ifadelerinde bulundu.

Ruhani sözlerine şöyle devam etti:

"Bölgesel güvenlik özellikle de denizlerde seyrüsefer güvenliği bölge ülkeleri tarafından sağlanabileceğine inanıyoruz ve her zaman komşularımızla daha fazla işbirliği yapmaya hazır olduğumuzu ilan ettik ve bugün de bunu vurgulamaktayız"

Katar Emiri de bu görüşmede, İran ile ekonomik ilişkileri geliştirmenin ön planda olduğunu ifade ederek, "Bölgede herhangi bir krize karşıyız ve gerilimleri azaltmak için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.