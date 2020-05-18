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18 May 2020 11:22

İran Meclsi'nde 16 maddelik Siyonist Rejim karşıtı tasarı onaylandı

İran Meclsi'nde 16 maddelik Siyonist Rejim karşıtı tasarı onaylandı

İran Meclisi’nde Siyonist Rejim’in bölgesel ve uluslararası barış ve güvenliğe karşı düşmanca eylemlerine karşı koymayı öngören 16 maddelik tasarı onaylandı.

İran Meclisi’nde Siyonist Rejim’in bölgesel ve uluslararası barış ve güvenliğe karşı düşmanca eylemlerine karşı koymayı öngören 16 maddelik tasarı onaylandı.

Yasa tasarısı onaylıktan sonra meclis milletvekilleri “İsrail’e Ölüm” sloganı attı.

News Code 1886561

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