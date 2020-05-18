Siyonist Rejim bölgenin durumunu bozmaya çalışıyor

İran İslami Şura Meclisi'nin açık oturumu bugün sabah saatlerinde Ali Laricani'nin başkanlığıyla gerçekleşti. Meclisin gündeminde olan Siyonist Rejim’in bölgesel ve uluslararası barış ve güvenliğe karşı düşmanca eylemlerine karşı koymayı öngören 16 maddelik tasarı onaylandı.

Laricani, tasarının onaylanmasının ardından yaptığı konuşmada, işgalci rejimin bölgesel tutumunu eleştirerek, “Bu tasarının şimdiki durumda onaylanması büyük önem taşıyor, çünkü Siyonist Rejim bölgede düşmanca davranışlar ve eylemlerde bulunarak bölgenin durumunu bozmakta” ifadelerinde bulundu.