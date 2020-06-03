Türkiye'de Kovid-19 kaynaklı vefat sayısı arttı

Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'deki seyrine ilişkin olarak yeni verileri paylaştı.

Buna göre Türkiye'de son 24 saatte 867 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 24 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 166 bin 422, can kaybı 4 bin 609 oldu. Son 24 saatte 931 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 130 bin 852 oldu. Test sayısı ise artarak 52 bin 305'e yükseldi.

Verileri sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''1 ay önce bugün 1.424 olan yoğun bakım hasta sayımız %57 oranında, 766 olan entübe hasta sayımız %66, günlük vaka sayımızsa %48 oranında azaldı. 52 bini aşkın testin sonucuna göre, bugün yeni vaka sayımız 867. Tedbirlerle bu düşüşü daha da hızlandıralım'' açıklamasını yaptı.