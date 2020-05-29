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29 May 2020 23:07

Türkiye’de 28 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti

Türkiye’de 28 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ülkesinde koronavirüs nedeniyle 28 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 1141 yeni tanı konduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle 28 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 1141 yeni tanı konduğunu açıkladı. Böylece Koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı 4 bin 489'a, vaka sayısı 162 bin 120'ye yükseldi.

Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle:

"Test sayısı arttı, yeni vaka sayısı azaldı. Yoğun bakım ve entübe hasta sayısında düşüş devam ediyor. Gelecek günler, el hijyenine dikkate, MASKE VE SOSYAL MESAFE KURALININ HER İKİSİNE BİRLİKTE uymamıza bağlı. Kontrollü Sosyal Hayatla riskten kaçınalım."

News Code 1886785

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