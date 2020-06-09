İran Sağlık Bakanlığının yeni sözcüsü Sima Sadat Lari oldu

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki'nin atama kararıyla bakanlık sözcülüğü görevine Sima Sadat Lari getirildi.

Daha önce Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, bakanlık adına koronavirüs hastalığı ile ilgili bilgileri paylaşıyordu.

Cihanpur dün yaptığı açıklamada, son 24 saat içerisinde 70 kişinin hayatını kaybetmesiyle koronavirüs kaynaklı can kaybı sayısının 8 bin 351 çıktığını, 2 bin 43 yeni vaka tespit edilerek toplam vaka sayısının 173 bin 832'ye ulaştığını söylemişti.