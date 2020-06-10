İran'da 140 bin 590 kişi koronavirüsü yenmeyi başardı

İran Sağlık Bakanlığı'nın Sözcüsü Sima Sadat Lari, düzenlediği basın toplantısında ülkedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve vefat sayısıyla ilgili açıklama yaptı.

Son 24 saat içerisinde 81 kişinin hayatını kaybetmesiyle koronavirüs kaynaklı can kaybı sayısının 8 bin 506 çıktığını açıklayan Lari, 2 bin 11 yeni vaka tespit edilerek toplam vaka sayısının 177 bin 938'e ulaştığını söyledi.

Lari, şu ana kadar toplam 140 bin 590 kişinin virüsü yenerek hastanelerden taburcu olduğunu ifade etti.