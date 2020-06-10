  1. Toplum
10 Haz 2020 14:44

İran'da 140 bin 590 kişi koronavirüsü yenmeyi başardı

İran'da 140 bin 590 kişi koronavirüsü yenmeyi başardı

İran Sağlık Bakanlığı'nın Sözcüsü Sima Sadat Lari, ülke genelindeki yeni tip koronavirüs (Kovid- 19) vakaları ve vefat sayısını açıkladı.

İran Sağlık Bakanlığı'nın Sözcüsü Sima Sadat Lari, düzenlediği basın toplantısında ülkedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve vefat sayısıyla ilgili açıklama yaptı.

Son 24 saat içerisinde 81 kişinin hayatını kaybetmesiyle koronavirüs kaynaklı can kaybı sayısının 8 bin 506 çıktığını açıklayan Lari,  2 bin 11 yeni vaka tespit edilerek toplam vaka sayısının 177 bin 938'e ulaştığını söyledi.

Lari, şu ana kadar toplam 140 bin 590 kişinin virüsü yenerek hastanelerden taburcu olduğunu ifade etti.

News Code 1887052

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 9 + 6 =

    Top 10

    Demeç

    Son Haberler