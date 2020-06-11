İran Sağlık Bakanlığından son koronavirüs açıklaması

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Sadat Lari, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 78 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylece toplam vefat sayısının 8 bin 584'e çıktığını belirten Sadat Lari, vaka sayısının da 2238 artarak 180 bin 156'ya ulaştığı bilgisini paylaştı.

Hastanelerde tedavi gören hastalardan 2728'inin durumunun kritik olduğunu açıklayan Sadat Lari, şu ana kadar ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 142 bin 663 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.