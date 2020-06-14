Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçleri korumasındaki 69 fanatik Yahudi'nin sabah ve öğleden sonra Mescid-i Aksa'nın güneybatısında bulunan El-Meğaribe (Fas) Kapısı'ndan Harem-i Şerif'e girerek baskın düzenlediği belirtildi.

Fanatik Yahudilerin zaman zaman Mescid-i Aksa'ya düzenlediği bu tür baskınlar, bölgede gerginliğin tırmanmasına neden oluyor.

Öte yandan görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçlerinin işgal altındaki Kudüs’ün Vadi El-Cevz ile Ebu Diys mahallelerinden 4 Filistinliyi gözaltına altına aldığı ifade edildi.

İsrail güçlerinden, gözaltılara ilişkin açıklama yapılmadı.

AA