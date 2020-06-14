  1. Dünya
  2. Ortadoğu
14 Haz 2020 21:39

Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın

Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın

İsrail güçlerinin eşlik ettiği 69 fanatik Yahudi, işgal altındaki Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçleri korumasındaki 69 fanatik Yahudi'nin sabah ve öğleden sonra Mescid-i Aksa'nın güneybatısında bulunan El-Meğaribe (Fas) Kapısı'ndan Harem-i Şerif'e girerek baskın düzenlediği belirtildi.

Fanatik Yahudilerin zaman zaman Mescid-i Aksa'ya düzenlediği bu tür baskınlar, bölgede gerginliğin tırmanmasına neden oluyor.

Öte yandan görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçlerinin işgal altındaki Kudüs’ün Vadi El-Cevz ile Ebu Diys mahallelerinden 4 Filistinliyi gözaltına altına aldığı ifade edildi.

İsrail güçlerinden, gözaltılara ilişkin açıklama yapılmadı.

AA

News Code 1887128

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 4 + 12 =

    Top 10

    Demeç

    Son Haberler