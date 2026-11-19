Çin’in BM Daimi Temsilcisi çarşamba günü Genel Kurul Üçüncü Komitesi toplantısında Pekin’in İran’ın egemenliğine ve güvenliğine verdiği desteği dile getirirken, İran’daki insan hakları durumunun tarafsız ve gerçekçi bir şekilde değerlendirilmesini istedi.

Çinli temsilci, uluslararası toplumun İran’ın tercihlerine saygı göstermesi ve insan hakları bahanesiyle bu ülkenin iç işlerine müdahaleden kaçınması gerektiğini vurguladı.

Temsilci ayrıca İran’a yönelik tek taraflı yaptırımların derhal sona erdirilmesini, insan hakları meselelerinin siyasallaştırılmasına son verilmesini ve ilgili hükümetin rızası olmadan belirli bir ülkeye özgü mekanizmalar oluşturulmasından kaçınılmasını talep etti.

Kanada’nın her yıl sunduğu İran karşıtı insan hakları karar tasarısı, çarşamba günü New York yerel saatiyle BM Genel Kurulu Üçüncü Komitesi’nde kabul edildi.