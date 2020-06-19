Hamas'tan Arap ve İslam ülkelerine 'İsrailli yetkilileri kabul etmeyin' çağrısı

Hamas Sözcüsü Abdullatif el-Kanu, Siyonist Rejim istihbarat servisi Mossad'ın Başkanı Yossi Cohen'in bazı Arap ve İslam ülkelerini ziyaret etmeyi planladığına ilişkin basında çıkan haberler üzerine yazılı açıklama yaptı.

Cohen'in ziyaret planına karşı uyarıda bulunan Kanu, "Bu seyahatler gerçekleşirse Filistin halkına karşı suç işlenmiş olur. Arap ve İslam ülkeleri, bunu reddederek tüm kapılarını işgalci Siyonist Rejim ve liderlerine kapatmalıdır." ifadelerini kullandı.

Söz konusu ziyaret programını Siyonist Rejim'in işgalaltındaki Batı Şeria'da yer alan bazı bölgeleri "ilhak" planını hayata geçirmek için başarısız bir girişim olarak niteleyen Kanu, "İşgalci Siyonist Rejim liderlerinin Arap ve İslam ülkelerinin başkentlerine kabul edilmesi Filistin halkının sırtına saplanan zehirli bir hançerdir." değerlendirmesinde bulundu.

Siyonist Rejim bu seyahatlerle Filistin toprakları üzerinde sahte bir meşruiyet kazanma çabasında olduğunu belirten Kanu, Arap ve İslam ülkelerinin İsrail'le normalleşmeyi reddetmesi gerektiğini vurguladı.

Siyonist Rejim Kamu Yayın Kuruluşu (KAN) pazar günü, Mossad Başkanı Yossi Cohen'in aralarında Mısır ve Ürdün'ün de bulunduğu bazı Arap ülkeleri liderleri ve yetkilileriyle bir dizi görüşme yapmayı planladığını duyurmuştu.

Kaynak:AA