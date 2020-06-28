Hamas ve İslami Cihad'dan işgalci rejimin 'ilhak planına' karşı iş birliği

Hamas ve İslami Cihad Hareketleri, direniş gruplarının, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarına karşı koymaya hazır olduğunu açıkladı.

Gazze'de toplantı düzenleyen Hamas ve İslami Cihad temsilcileri; siyasi gelişmeler, İsrail'in "ilhak planı", Kudüs ve Batı Şeria'daki genel durum, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklular, Gazze'ye uygulanan abluka ile İsrail askerlerinin kontrol noktalarında Filistinlileri öldürmesi gibi konuları görüştü.

Görüşmenin ardından yapılan yazılı açıklamada, "Filistin direniş güçleri, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarına karşı koymaya ve Filistin toprakları ile kutsal değerleri aleyhindeki planların yürürlüğe konmaması için aralarındaki iş birliği ve koordinasyon düzeyini artırmaya hazırdır" denildi.

Açıklamada, Batı Şeria, Kudüs ve 1948'de işgal edilen topraklarda sömürgeci ilhak planına karşı ulusal düzeyde atılacak tüm adımlara tam destek verildiği belirtildi.

Hamas ve İslami Cihad, Filistinlileri ilhak planına karşı kitlesel hareketlere katılım düzeyini artırmaya çağırdı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Gazze'deki Filistinliler, İsrail'in "ilhak" planına farklı bölgelerde düzenledikleri gösterilerle tepki gösteriyor.

TRT Haber