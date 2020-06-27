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27 Haz 2020 09:25

Hamas, İsrail'i ilhak planının tehlikeli sonuçları konusunda uyardı

Hamas, İsrail'i ilhak planının tehlikeli sonuçları konusunda uyardı

Hamas Siyasi Bürosu yayınladığı bir bildiride ABD ve Siyonist Rejim'i Batı Şeria'nın bazı bölgelerini işgal altındaki topraklara ilhak planı sonuçları konusunda uyardı.

Filistin Enformasyon Merkezi'nin haberine göre, İslami Direniş Hareketi Hamas bir bildiri yayınlayarak, ABD'nin sözde barış planı olarak adlandırdığı 'Yüzyılın Anlaşması' ve Batı Şeria'nın işgal altındaki topraklara ilhak planına karşı olduğunu açıkladı.

Hamas, yayınladığı bildiride, Batı Şeria'nın bazı kısımlarını işgal altındaki topraklara ilhak planını Siyonist Rejim liderlerinin bir 'cinayeti' olarak nitelendirdi.

Hamas ayrıca, işgalci rejimin planına karşı koymak için kapsamlı bir ulusal strateji üzerinde anlaşmak ve ulusal bir birliğe varmak için Filistinli liderlerin toplantı yapmasını istemişti.

Siyonist Rejim, ABD Başkanı Donald Trump'ın desteğiyle Batı Şeria'nın bazı bölgelerini işgal ettiği topraklara ilhak etmeyı planlıyor.

News Code 1887392

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