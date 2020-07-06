Hamas: İlhak planı Filistin Özerk Teşkilatı'nın çöküşüne neden olur

Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas’ın Siyasi Büro Üyesi Musa Ebu Merzuk, Batı Şeria’nın bazı bölgelerini işgal altındaki topraklara ilhak planının uygulanmasının Filistin Özerk Teşkilatı'nın çöküşüne neden olacağını ve Batı Şeria’nın 7 ayrı bölgeye ayıracağını duyurdu.

“Hamas ilhak planına karşı mücadele için her türlü çabayı göstermeye hazırdır” ifadesini kullanan Ebu Mezruk, “Hamas ulusal uzlaşmaya inanıyor ve bu süreci güçlendirmeyi mevcut tek yol olarak görüyor” dedi.

Siyonist Rejim’le uzlaşma sürecine atıfta bulunan Ebu Mezruk, “Oslo Anlaşmasının artık Filistin halkının yanına bir yeri yok” şeklinde konuştu.

Ebu Mezruk sözlerine şöyle devam etti:

“Filistin Özerk Teşkilatı işgalci güçler ya da ABD yönetimiyle herhangi bir müzakereyi reddederek onları geçmişteki anlaşmalarını yerine getirmeye ve Filistin karşıtı planların uygulanmasından vazgeçmeye zorluyor."

Siyonist Rejim’le müzakere veya uzlaşmayı ‘tehlikeli’ olarak nitelendiren Ebu Mezruk, “Siyonist Rejim’le ilişkileri normalleştirmek isteyen Arap ülkeleri, bu rejimi ABD’ye yaklaştırmak ve devletlerinin hayatta kalmasını sağlamak çin bir araç olarak kullanıyor” ifadelerinde bulundu.