Trump yönetimi İsrail'in ilhak planını görüşecek

İsrail'in Kanal 13 televizyonunda yer alan haberde, Washington yönetiminin pazartesi ve salı yapacağı iki toplantıda Benyamin Netanyahu'nun Batı Şeria'daki bazı bölgeleri 1 Temmuz'dan itibaren "ilhak" sürecini başlatma planını ele alacağı belirtildi.

Toplantıya, ABD Başkanı Donald Trump, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Trump'ın danışmanı ve damadı Jared Kushner, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien'ın yanı sıra ABD'nin Tel Aviv Büyükelçisi David Friedman'ın da katılacağı dile getirildi.

Beyaz Saray'daki görüşmede, Netanyahu'nun gelecek aydan itibaren Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'ni "ilhak" planını uygulamasına destek verilip verilmeyeceğinin kararlaştırılacağı ifade edildi.

Büyükelçi Friedman'ın görüşmeye katılmak için yarın Washington'a gideceği ve gitmeden önce Netanyahu ve Benny Gantz ile de görüşebileceği kaydedildi.

Siyonist Rejim yönetimi, 1 Temmuz'dan itibaren "ilhak" planını devreye sokmak isterken, Washington yönetiminin yeni tip koronavirüs salgını ve ülkedeki protestolar nedeniyle planın ertelenmesini istediği belirtiliyor.

Kaynak: Sputnik