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16 Haz 2020 15:48

Yemen ordusundan Suudi mevzilerine İHA'lı operasyon

Yemen ordusundan Suudi mevzilerine İHA'lı operasyon

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcü Yahya Seri, ordunun Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait mevzileri K-2 İHA'yla hedef aldığınıd duyurdu.

Al Masirah'ın aktardığı habere göre, Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcü Yahya Seri,  ordunun Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait mevzilere karşı yeni operasyon düzenlediğini duyurdu.

Yahya Seri, Suudi Arabistan'ın hassas askeri mevzilerimin Yemen ordusuna ait K-2 İHA'yla hedef alındığını söyledi.

Seri, "Suudilerin Asır sınır kentinde bulunan 'Hamis Muşayt' bölgesindeki mühimmat deposu, Yemen ordusu tarafından düzenlenen operasyonda hedef alındı" dedi.

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcü ayrıca, ordunun Suudilerin mevzilerine karşı operasyonlarının süreceğini bildirdi.

News Code 1887173

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