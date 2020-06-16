Irak'ta IŞİD saldırısı: 3 ölü

Tuzhurmatu Polis Müdürü Hüseyin Ali, IŞİD mensuplarının Palkana bölgesinde acil müdahale gücüne saldırı düzenlediğini, çıkan çatışmada 3 kişinin öldüğünü, 2 kişinin yaralandığını söyledi.

Saldırıda ölen ve yaralananların acil müdahale gücü mensupları olduklarını belirten Ali, olaydan hemen sonra bölgede operasyon başlatıldığını ifade etti.

Terör örgütü IŞİD, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı. Eski Başbakan Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de IŞİD'e karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Irak'ın IŞİD'den temizlenmesinin üzerinden yaklaşık 3 yıl geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.

Kaynak: AA