Brent petrol artan talep işaretleri ile 42 dolar civarında tutundu

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdulaziz bir Selman, Perşembe günü OPEC + toplantısında, OPEC ve ortaklarının petrol piyasasını yeniden dengeye getirme yolunda olduğunu ve toparlanmaya ilişkin umut verici işaretlerin bulunduğunu söyledi. Ancak ABD'de California eyaleti rekor sayıda virüs vakası açıkladı ve geçen hafta Pekin'de vaka sayısındaki artışın ardından Florida'da enfeksiyon sayısı haftalık ortalamanın üzerine çıktı.

Öte yandan, Brent petrolde backwardation durumu (sonraki vadeli kontratın öncekinden daha ucuz olması) üst üste üçüncü günde de sürüyor. Yukarı yönlü bir durum olan bu yapı arzın sıkıştığını işaret ediyor. Brent petrol Perşembe günü Mart ayından bu yana ilk kez contango durumundan (sonraki vadeli kontratın öncekinden daha pahalı olması) dönüş yapmıştı.

Petrol fiyatları, enerji şirketleri Vitol Group ve Trafigura Group'un küresel talebin koronavirüs kısıtlamalarının gevşetilmesinin ardından hızla toparlanmakta olduğunu kaydetmesi ile birlikte yukarı yönde hareket etti ve yükselişini yedinci haftaya taşıdı. Toparlanmaya destek, OPEC'in Twitter yoluyla yaptığı açıklamaya göre, kartelin Mayıs ayındaki üretiminin önceki ayki ortalaması olan günlük 30.5 milyon varilden 24.19 milyon varile inmesi ile birlikte küresel arz kısıntılarından geldi.

AxiCorp Ltd. baş piyasa stratejisti Stephen Innes, "Arz yönlü gelişmelerden kaynaklanan iyi bir destek var. Ancak yukarı yönlü hevesler virüs dolayısıyla biraz kırılabilir," dedi ve "Önemli olan, hükümetlerin yeniden geniş çaplı bir kapatma uygulayıp uygulamayacağı. Küresel bazda genel sayının düşük olması ile birlikte, bu olasılık zayıf. Ancak Pekin'deki gibi yumuşak kısıtlamalar olabilir" değerlendirmesinde bulundu.

Ağustos vadeli Brent petrol, ICE Futures Europe piyasasında, geçen hafta yaklaşık yüzde 9 yükseldikten sonra 3 sent tırmanarak Singapur saati ile 12:03'te varil başına 42.22 dolara çıktı. Böylelikle bu kontratta backwardation 8 sent oldu.

Vadesi Pazartesi günü dolacak Temmuz vadeli Batı Teksas petrolü (WTI), Nymex piyasasında, 5 sent düşerek varil başına 39.70 dolara indi. Daha aktif işlem gören Ağustos kontratı ise değişmeyerek 39.83 dolarda kaldı.

Kaynak: Haber Global