Petrol fiyatları "ikinci dalga" korkusu ile düşmeye devam ediyor

Petrol fiyatları, ikinci koronavirüs dalgasının toparlanmaya tehdit oluşturacağı korkularının, büyük üreticilerin arz kısıntılarına ve Fed'in ABD ekonomisine yönelik ilave desteğine ağır basması sonucu tekrar düşmeye başladı.

Vadeli petrol kontratları New York'ta, dün son üç seansta ilk kez yükseldikten sonra yüzde 1 civarında düşerek varil başına 37 doların altına indi. Pekin'de yeniden ortaya çıkan virüs vakaları ve ABD'nin aralarında Arizona ve Florida'nın da bulunduğu bazı eyaletlerinde vaka sayısındaki keskin artış, pandemide henüz en kötünün geride kalmadığı yuolundaki tedirginliği artırıyor.

Bu endişeler kısmen OPEC + koalisyonu üyelerinin geçenlerde artırılan üretim kısıntılarına uymakta olduklarına ilişkin işaretlerle bir nebze azalıyor. Suudi Arabistan bazı Asya rafinerilerine satışlarını yüzde 40 kadar azalttı ve Irak üretimde güçlü kesintilere gidecek. Öte yandan, ABD merkez bankası Fed, özel sektör tahvil alımlarına başlayacağını duyurdu ve bu açıklama tüm finans piyasalarında havanın biraz düzelmesine yol açtı.

Ham petrol fiyatları Nisan ayında eksi seviyeye düştükten sonra, OPEC + koalisyonunun üretim kısıntılarını artırması ve ABD'de petrol üretiminin düşmesine bağlı olarak hızla toparlandı. Ancak ralli geçen hafta, koronavirüste ikinci dalga endişelerinin ön plana çıkması ve piyasanın daha da yükselebilmesi için tüketimde daha geniş bir toparlanmaya ihtiyaç duyması ile birlikte teklemeye başladı. Beyaz Saray'ın altyapıya yönelik yaklaşık 1 trilyon dolarlık harcama planı da, somut hale geldiği takdirde petrol fiyatları için destekleyici olabilir.

Singapur'da Oanda'nın kıdemli piyasa analisti Jeffrey Halley, "Petrol fiyatları, eğer toparlanma yoldan çıkmazsa ve üretima rtmazsa yukarı yönde hareket etme fırsatına sahip," dedi ve "Ancak virüs dolayısıyla Çin'de ya da ABD'de büyük çaplı kapatmaların tekrar uygulamaya konulması aşağı yönlü bir risk" değerlendirmesinde bulundu.

Temmuz vadeli Batı Teksas petrolü (WTI), Nymex piyasasında, yüzde 0.6 düşerek Singapur saati ile 11:58'de varil başına 36.90 dolara indi. Kontrat, önceki ay yüzde 88 yükseldikten sonra Temmuz ayında şimdiye dek yüzde 4 civarında değer kazandı.

Ağustos vadeli Brent petrol, Londra merkezli ICE Futures Europe piyasasında, önceki seansta yüzde 2.6 yükseldikten sonra, yüzde 0.5 düşerek varil başına 39.52 dolara indi. Kontrat, Kasım vadelilerden 81 sent daha ucuz. Bu fark Pazartesi günü 82 sent seviyesindeydi. Contango olarak adlandırılan bu piyasa yapısı, arzın halen bol olduğunu işaret ediyor.

Kaynak: Bloomberg