Petrol talebin güçlendiğine ilişkin işaretlerden destek buldu

Petrol fiyatları, birçok ülkenin halen koronavirüsü kontrol altına almakta güçlük çekmesine karşın ekonomilerin kısıtlamalarının ardından açılmaya başlamaları ile birlikte, haftalık kazanç serisini yeniden başlatmaya hazırlanıyor.

Vadeli petrol kontratları New York'ta Cuma günü varil başına 39 doların hafifçe üstüne çıktı ve bu hafta yüzde 8 civarında yükseldi. Önde gelen enerji şirketleri Vitol SA ve Trafigura Group, petrol talebinin Nisan ayındaki kayıplarının ardından hızlı bir şekilde toparlanmakta olduğunu kaydetti. Trafigura talebin virüs öncesi seviyelerin yüzde 90'ına geldiği tahmininde bulundu. ABD'de benzin vadeli kontratları Perşembe günü son üç aydır ilk kez backwardation (uzun vadeli kontratın fiyatının yakın vadeliden düşük olması hali) durumuna geldi. Bu gelişme, ABD'de yaz döneminde araçkullanımının artması ile birlikte arzın sıkışmakta olduğunu işaret ediyor.

Ancak koronavirüsün tekrar yayılmaya başladığına ilişkin işaretler uzun vadeli görünümü bozyur. Çin'in başkenti Pekin'de trafik, yetkililerin artan vaka sayısı ile başa çıkmaya yönelik mücadelesi ile birlikte hızla azalırken, Teksas dahil bazı ABD eyaletlerinde halen rekor vaka sayıları görülüyor.

Petrol, geçen hafta Nisan ayından beri ilk kez haftalık bazda düşmesinina rdından, talepteki toparlanmanıon üretimi kısma çabaları ile bir araya gelmesi ile birlikte yukarı trendini tekrar başlatıyor. OPEC'in üretim kotalarına uymamayı alışanlık haline getiren üyesi Irak, grubun Perşembe günkü toplantısı sonrası bazı OPEC delegelerine göre, bu ay taahhüt ettiği üretim kısıntılarını tam olarak yerine getireceğini ve Mayıs ayındaki kotasından kalan açığı nasıl telafi edeceğinin detaylarında da anlaşmaya vardığını kaydetti.

Kaynak: Bloomberg