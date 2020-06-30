İran Sağlık Bakanlığından son koronavirüs açıklaması

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Lari, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 147 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylece toplam vefat sayısının 10 bin 817'ye çıktığını belirten Lari, vaka sayısının da 2457 artarak 227 bin 662'ye ulaştığı bilgisini paylaştı.

Hastanelerde tedavi gören hastalardan 3049'unun durumunun kritik olduğunu açıklayan Lari, şu ana kadar ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 188 bin 758 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, Doğu Azerbaycan, Batı Azerbaycan, Hürmüzgan, Kürdistan, Huzistan, Buşehr, Razevi Horasan ve Kirmanşah eyaletlerinin durumunun kırmızı olduğunu bildirdi.