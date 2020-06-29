İran'da güncel koronavirüs vakaları: Son durum ne?

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Lari, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 162 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylece toplam vefat sayısının 10 bin 670'e çıktığını belirten Lari, vaka sayısının da 2 bin 536 artarak, 225 bin 205'e ulaştığı bilgisini paylaştı.

Hastanelerde tedavi gören hastalardan 2 bin 37'sinin durumunun kritik olduğunu açıklayan Lari, şu ana kadar ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 186 bin 180 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, Huzistan, Batı Azerbaycan, Doğu Azerbaycan, Hürmüzgan, Kürdistan, Buşehr, Razevi Horasan ve Kirmanşah eyaletlerinin durumunun kırmızı olduğunu bildirdi.