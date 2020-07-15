Hamas'tan Suudi TV kanalının direniş karşıtı propagandasına tepki

Safa haber ajansının haberine göre, Filistin İslami Direniş Hareketi (Hamas) bir bildiri yayınlayarak Suudi merkezli Al Arabiya TV kanalı ve bazı medya kuruluşlarının Filistin direnişine karşı propagandalarını kınadı.

Hamas’ın yayınladığı bildiride şu ifadelere yer verildi:

“Al Arabiya TV kanalının propaganda yapmaktan amacı Filistin halkının direnişine ve bu ülkenin özgürleştirme planına zarar vermektir. Al Arabiya ve direniş karşıtı diğer medya kuruluşlarının eylemleri Siyonist rejimin Filistin halkına yönelik saldırı politikaları doğrultusundadır.”

Hamas, Siyonist Rejimin Fİlistin halkının tarihi haklarını yok etmeye çalıştığını belirtti.

Al Arabiya TV kanalı son günlerde Hamas'ın ve bu hareketin askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ile ilgili sahte haber yayınlamıştı.