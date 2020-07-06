Ayetullah Hamanei, İran'ın Filistin halkına verdiği desteği yineledi

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei, Filistin İslami Direniş Hareketi (Hamas) Siyasi Bürosu Başkanı İsmail Haniye'ye bir mektup gönderdi.

Bu mektupta, şu ifadelere yer verildi:

"İran İslam Cumhuriyeti'nin masum Filistin halkının haklarını geri alma ve Siyonist Rejim'in kötü eylemlerini püskürtme yönündeki çabalarına verdiği destek dini ve insani vazife olarak devam edecektir.

Filistin meselesindeki son gelişmeler hakkındaki mektubunuzu dikkatle inceledim. Allah yolunda mücadele edenleri takdir ediyorum, çünkü Filistin İslami Direniş Hareketi ABD'yi ve Siyonist Rejim'i zayıflattı."

Siyonist düşmanın işgalcilik politikasına değinen Devrim Lideri mektubunda, igalci rejimin ekonomik baskı ve kuşatma yoluyla Filistinlilerin meşru haklarını yok etmeye çalıştığını bildirdi.

Söz konusu mektupta, "Filistin halkı ve grupları arasındaki birlik ve dayanışmayı korumak Siyonist düşmanın planlarını engellemede etkili bir role sahiptir." denildi.